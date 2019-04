Euroape 2019 il 13 e 14/4 a Pontedera per i 50 anni di Ape50

A oltre 70 anni dalla sua nascita, Ape Piaggio continua a riscuotere un grande successo e a suscitare simpatia in tutto il mondo. Icona dalla storia inimitabile, Ape chiama a raccolta il 13 e 14 aprile i suoi numerosi appassionati nel proprio luogo d'origine, a Pontedera, sede dello storico stabilimento Piaggio, per l'edizione 2019 di EuroApe. Il tradizionale appuntamento con il raduno di Ape più grande d'Europa rappresenta quest'anno l'occasione per festeggiare il 50/mo compleanno di Ape 50, il veicolo commerciale più piccolo e generoso al mondo, e per introdurre interessanti novità come il nuovo Ape Classic Furgone e Ape Calessino MY 2019, che si rinnova nel look mantenendo intatto il suo inconfondibile stile glamour. Giunto alla decima edizione (la prima si svolse nel 2008 proprio a Pontedera) e organizzato da Ape Club d'Italia con il supporto di Piaggio Commercial, EuroApe 2019 avrà il suo cuore pulsante nell'Ape Village, in Piazza Cavour, aperto dalla mattina di sabato 13 per coinvolgere e divertire i fan di Ape ma anche appassionati e curiosi con un ricco programma di attività che coprirà tutto il weekend.



Nel fine settimana è atteso un colorato "sciame" di oltre un centinaio di Ape di ogni epoca: sarà possibile ammirare i modelli storici più rari accostati a quelli di ultima generazione.



Dall'Ape Village partiranno, inoltre, le numerose e suggestive escursioni alla scoperta del territorio circostante, in linea con i valori di Ape, simbolo di amicizia e di vita all'aria aperta. Sabato 13 l'Ape Tour farà tappa al Castello di Lari, mentre domenica 14 la sfilata per le vie di Pontedera avrà come destinazione finale lo stabilimento Piaggio, che aprirà eccezionalmente le porte delle linee di montaggio di Ape 50 a tutti gli appassionati partecipanti.