LeasePlan, interesse aziende noleggio per ecobonus

Nissan Leaf, Hyundai Kona e Ioniq, Renault Zoe, Volkswagen e-Golf, Peugeot Ion e Smart Fortwo: sono questi i modelli a cui è più interessato il mondo dell'auto aziendale che punta a usufruire degli ecobonus in vigore dal primo marzo. Lo sottolinea Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan, una delle maggiori aziende mondiali nel settore del noleggio a lungo termine.

La valutazione del mondo dell'auto aziendale sui nuovi incentivi è positiva anche se i fondi stanziati per erogare i bonus non sono ancora sufficienti. "Per ridare slancio al mercato dell'auto - secondo Viano - sarebbe necessaria una normativa organica per l'accesso ai centri urbani valida su tutto il territorio nazionale e anche un programma di incentivi con uno stanziamento significativo per contribuire a svecchiare il parco circolante italiano. In particolare un programma di incentivi veramente significativo dovrebbe puntare sulle soluzioni a basso impatto ambientale, ma dovrebbe anche tener conto del fatto che la transizione verso soluzioni più verdi non può che essere graduale e che l'obiettivo principale in questa fase è quello di eliminare le auto più vecchie e inquinanti sostituendole sia con soluzioni verdi che con auto con alimentazioni tradizionali, ma di nuova generazione e quindi decisamente meno inquinanti".