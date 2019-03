Rally Corsica, vince Neuville. Ogier al secondo posto

L'atteggiamento 'testardo' di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia li ha aiutati ad assicurarsi il loro terzo podio stagionale in Corsica e il quarto tris su tre in altrettante gare quest'anno per il Citroën Total World Rally Team. Il loro meritato secondo posto li ha portati a due punti dalla vetta del campionato mondiale piloti. Nel frattempo, Esapekka Lappi e Janne Ferm hanno concluso al settimo posto, contribuendo entrambi a consolidare il secondo posto di Citroën nelle classifiche dei costruttori e accumulare miglia importanti nel C3 WRC ad un evento tutto-asfalto.



All'inizio della giornata, con soli 5.1 secondi di vantaggio sugli sfidanti più vicini, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia si sono immediatamente assicurati il terzo posto, estendendo il loro vantaggio a quasi trenta secondi dalla fine della SS13, la prima e più lunga tappa (31,85 km) della giornata. Sul Power Stage, l'equipaggio francese ha ancora una volta messo in mostra il proprio spirito combattivo per conquistare il quinto miglior tempo e raccogliere un punto bonus. Hanno quindi chiuso a soli due punti dal leader del campionato del mondo, il che significa che non apriranno la strada al prossimo round del WRC, in Argentina (25-28 aprile).



Dopo aver dovuto affrontare alcuni problemi di set-up nella tappa d'apertura e non aver potuto apportare le dovute correzioni a causa dell'assenza di servizio a metà giro, i sei volte campioni del mondo hanno sfruttato al meglio la situazione chiudendo al sesto posto assoluto, a soli 10.2 secondi dal quarto posto. Hanno poi prodotto uno sforzo eroico il giorno successivo su entrambe le piste e sul nuovo stage di Castagniccia. Hanno usato la loro abilità, riuscendo a prendere il terzo tempo più veloce nella prima manche e poi il secondo tempo più veloce nella seconda. Queste due esibizioni, in particolare, hanno permesso loro di salire sul podio al finale.



Finendo come secondi classificati nella C3 WRC, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno conquistato il loro terzo podio quest'anno da quattro gare. Il team Citroën Total World Rally ha concluso sui gradini più alti del podio in tutti e quattro gli eventi di questa stagione, con le vittorie a Monte-Carlo e in Messico (Ogier-Ingrassia) e il secondo posto in Svezia (Lappi-Ferm) e Corsica. Esapekka Lappi e Janne Ferm si sono trovati rapidamente in una situazione in cui le loro speranze di recuperare terreno erano remote ma hanno deciso di macinare chilometri per riuscire ad intensificare la loro esperienza in macchina su asfalto. La loro persistenza è stata comunque premiata con un settimo posto finale, che ha anche fornito un contributo utile al risultato complessivo della squadra.



Classifica finale provvisoria 1.Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) 3:22:59.0 2.Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) +40.3 3.Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +1:06.6 4.Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) +1:18.4 5.Suninen / Salminen (Ford Fiesta WRC) +1:24.6 6.Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +1:40.0 7.Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +2:09.1 8.Loeb / Elena (Hyundai i20 WRC) +3:39.2 9.Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +5:06.3 10.Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +6:44.6 Campionato piloti 1.Thierry Neuville - 82 punti 2.Sébastien Ogier - 80 punti 3.Ott Tänak - 77 punti 4.Elfyn Evans - 43 punti 5.Kris Meeke - 42 punti 6.Esapekka Lappi - 26 punti 7.Sébastien Loeb - 22 punti 8.Dani Sordo - 16 punti 9.Jari-Matti Latvala - 15 punti 10.Teemu Suninen - 14 punti Campionato costruttori 1.Hyundai WRT - 114 punti 2.Citroën Total WRT - 102 punti 3.Toyota Gazoo Racing - 98 punti 4.M-Sport Ford WRT - 70 punti