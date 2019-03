Al via piano per Misano World Circuit

Si consolida il profilo internazionale del Misano World Circuit. Il tracciato intitolato a Marco Simoncelli ha deciso di rafforzare la sua posizione con nuovi investimenti dedicati alla riqualificazione e della struttura. Tre, in particolare gli interventi contenuti nel piano industriale - delineato dal Gruppo Financo proprietario dell'impianto - che ha ottenuto il via libera dal Consiglio Comunale di Misano Adriatico: l'ampliamento del numero dei box; la copertura di una porzione dell'area della pista 'Misanino' e l'ampliamento del Medical Center dell'impianto. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Mijic, dell'archistar internazionale Eduard Mijic e punta a incrementare, a vantaggio del territorio, un indotto economico misurato in oltre 162 milioni di euro l'anno.