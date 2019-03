A22: 68,2 milioni l'utile 2018, investimenti da 56,9 mln

Si attesta a 68,2 milioni di euro, ricavato da un valore della produzione di 397,1 milioni, l'utile di esercizio 2018 di Autostrada del Brennero Spa. Gli investimenti per l'ammodernamento della tratta raggiungono i 56,9 milioni. Questi i dati principali del bilancio 2018 di A22 approvato oggi dal cda. Il tasso di incidentalità ha registrato il minimo storico di sempre, con un valore di 16,83, migliorando ancora il 17,81 del 2017 e rimanendo notevolmente sotto la media nazionale, che nel 2018 si è attestata a 28. Il cda ha inoltre approvato il finanziamento di un dottorato di ricerca in ottimizzazione e pianificazione dell'attività di manutenzione autostradale istituito dall'Università di Trento. Soddisfazione è stata espressa dal presidente, Luigi Olivieri, e dall'amministratore delegato, Walter Pardatscher. "Il mandato di questo Consiglio di Amministrazione - hanno detto - si chiude con risultati economici più che lusinghieri e con la conferma di un'attenzione particolare rivolta alla sicurezza degli utenti. Alla soddisfazione per quanto fatto, uniamo l'auspicio di un prossimo futuro che veda il rinnovo della concessione per Autostrada del Brennero Spa e la realizzazione di tutti i progetti ad essa legati".