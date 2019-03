Peugeot partecipa alla Design Week con #unboringfuture

Come sarà il futuro su quattro ruote? Sicuramente non noioso stando alla vision di Peugeot. Che presenta la sua strategia #unboringthefuture in occasione della Milano Design Week 2019 (dal 9 al 14 aprile). Il tema guida dell'allestimento del tradizionale spazio espositivo del Leone in via Savona 56, si sintetizza nella transizione energetica come elemento chiave attuale e per i prossimi anni. Un esempio di questa transizione energetica viene dalle tre anteprime nazionali al Salone di Ginevra di qualche settimana fa. Nuova 208, l'ultima generazione di un modello iconico per la casa e che oggi si presenta con l'importante novità della propulsione 100% elettrica in alternativa al benzina o al diesel. E ancora Peugeot e-Legend concept, prototipo che rappresenta il punto di vista della casa per la mobilità del futuro, in fatto di elettrificazione, guida autonoma ed auto connessa. Il Leone monumentale, alto quasi 5 metri e lungo 12, simbolo della Casa da oltre 160 anni e che è stato realizzato dal Peugeot Design Lab. Le tre anteprime nazionali saranno le protagoniste dello spazio espositivo di via Savona.