Mercedes Classe V entra nella flotta Hertz

Hertz arricchisce la flotta con Mercedes-Benz Classe V. Ad entrare nella lista la Classe V 220 Sport nella versione Long, capace di ospitare otto passeggeri. ''Abbiamo voluto fortemente questa vettura in flotta per avere un'offerta completa anche per chi ama viaggiare in gruppo e ha bisogno di molto spazio senza rinunciare al comfort.



Mercedes-Benz Classe V soddisfa appieno questa necessità e, insieme ad un servizio di alto livello ci consente di offrire ai nostri clienti un'esperienza di noleggio davvero unica e in linea con gli alti standard della nostra azienda'' ha detto Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia.



All'interno il pacchetto Design con i rivestimenti in pelle e gli elementi decorativi valorizza l'abitacolo conferendogli un carattere sportivo. La dotazione del pacchetto comprende i sedili Comfort in pelle Lugano, il volante e la leva del cambio manuale in pelle nappa. Durante i viaggi in notturna l'illuminazione di atmosfera a bordo dà il benvenuto al guidatore e al passeggero anteriore con gradevoli luci soffuse.



A seconda dell'ambientazione desiderata sono disponibili 3 tonalità 'neutrale', 'solare' e 'polare' che creano un'atmosfera di piacevole benessere. Inoltre, sono disponibili 5 regolazioni della luminosità.