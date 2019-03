Viadotto E45 Puleto: affidata super perizia, sopralluogo il 4/4

Il gip del tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli, in sede di incidente probatorio peritale, ha affidato al professor Claudio Modena dell'Università di Padova, la 'super perizia' sul viadotto Puleto lungo la E45. Modena ha indicato nel 4 aprile la data del sopralluogo sul tratto interessato del viadotto, che si trova a Valsavignone, tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. Il perito dovrà stabilire se davvero c'è stata un'omessa manutenzione del viadotto, come ipotizza il procuratore Roberto Rossi, con gli avvisi di garanzia a cinque dirigenti e tecnici dell'Anas, oppure se ha ragione la società che sostiene la non pericolosità della situazione attuale del viadotto. La perizia dovrà accertare anche se c'era il rischio di crollo di cui avevano parlato i tecnici della procura quando a gennaio lo stesso fu sequestrato per poi riaprire a metà febbraio ma solo ai mezzi leggeri. Se le verifiche del 4 aprile saranno ritenute bastanti Anas potrà decidere la riapertura ai mezzi pesanti del tratto di viadotto, altrimenti sarà fissato un ulteriore sopralluogo.