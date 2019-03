L'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, avrebbe accordato una buonuscita forfettaria da 40 milioni di dollari a Carlos Ghosn, dopo le sue dimissioni da presidente, come parte della proposta del pacchetto per la pensione che prevedrebbe anche uno stipendio annuo di circa 4,4 milioni di dollari. Lo scrive il Financial Times precisando che ancora non è chiaro se i termini sono contenuti nella stesura definitiva dell'accordo.