Ford, Custom si trasforma in foresta incantata per Artrooms

Ford Italia partecipa, per la prima volta, ad Artrooms Fair Roma, la fiera di arte contemporanea per artisti indipendenti che animerà la Capitale per tutto il weekend presso il The Church Resort. Protagonista della kermesse, il Ford Transit Custom che 'ospita' un'installazione creata dall'artista Olga Teksheva, russa di origine ma italiana di adozione. Nell'opera 'Appearing/Disappearing', l'artista propone il tema dell'albero che si dischiude all'interno del Transit Custom in una foresta incantata ed include elementi pendenti, realizzati in filo da pesca, insieme a una scultura tessile, ispirata ai fiori scomparsi dalla terra milioni di anni fa.



''L'albero è un tema distintivo delle mie opere, un oggetto-simbolo colmo di significati diversi - ha dichiarato l'artista Olga Teksheva - E' emblema di vita ma anche simbolo di tradizione e di appartenenza. E per questo ho pensato potesse interpretare perfettamente il valore del brand Ford, famoso per qualità e radici profonde''. Artrooms Fair coinvolge oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo selezionati da un comitato di esperti e pronti ad incontrare il pubblico per condividere la propria visione e arte.