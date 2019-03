Peugeot Motocyles e ALD lanciano programma noleggio PMove

Peugeot Motocycles lancia un nuovo programma di noleggio denominato PMove. Sviluppato in collaborazione con ALD Automotive e il canale commerciale dedicato 2W, PMove offre ai clienti la libertà di muoversi con un 2 o 3 ruote Peugeot senza preoccuparsi dei problemi legati alla gestione del veicolo.



Questo nuovo servizio, mutuato dal mondo 4 ruote dove i numeri parlano, negli ultimi due anni, di un vero e proprio boom, si compone essenzialmente di 2 offerte: il noleggio a breve e lungo termine rivolto a società e clienti privati (B2B & B2C); il programma Demo & Courtesy rivolto al cliente finale attraverso la proposta dei Dealer Peugeot Motocycles.



Più nel dettaglio l'offerta comprende: immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo; tassa di proprietà; assicurazione RCA/Polizza infortuni del conducente; polizza Kasko; assicurazione per incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; soccorso stradale 24 ore su 24; servizio clienti dedicato; gestione delle pratiche amministrative e delle multe; area web privata e prelazione sull'acquisto del veicolo. Si tratta solo del primo dei servizi aggiuntivi che Peugeot Motocycles Italia vuole offrire ai suoi clienti attraverso il programma PMove che presto verrà arricchito, per esempio, con nuove proposte di finanziamento.