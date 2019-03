Bosch, 'allenarsi' al lavoro, progetto per giovani genovesi

A sette mesi dal tragico crollo del Ponte Morandi, nasce Progetto Genova, dedicato agli studenti delle scuole limitrofe al ponte. L'iniziativa di Allenarsi per il Futuro, il progetto di Bosch e Randstad per l'orientamento e la formazione dei giovani attraverso la metafora dello sport, prenderà il via il prossimo 29 marzo, con il primo appuntamento che si svolgerà presso l'Istituto Professionale Don Bosco.



L'obiettivo del progetto è offrire almeno venti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), coinvolgendo circa dieci istituti superiori del territorio individuati dai compagni di viaggio di Allenarsi per il Futuro e con il supporto di Marco Dottore - responsabile 'Eccoci Eventi', e Enrico Cimaschi - coordinatore Area Nord di ACES Italia. Durante gli appuntamenti, i ragazzi avranno modo di avvicinarsi al mondo del lavoro utilizzando la metafora dello sport grazie alle testimonianze di due grandi campioni del mondo del calcio che hanno uno stretto legame con il territorio: Maurizio Ganz, ex attaccante della Sampdoria, e Stefano Eranio, ex centrocampista del Genoa.



Raccontando l'infortunio subito nel corso della carriera, che lo ha costretto a saltare numerose giornate di campionato, Maurizio Ganz spiegherà ai ragazzi l'importanza di non lasciarsi travolgere dagli eventi, ma di rimettersi subito in piedi, rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi, esattamente come sta facendo l'intera città di Genova in risposta a quel drammatico agosto. Per farlo, però, è necessaria la passione, che può essere declinata in vari modi.



Passione per la vita, per la propria terra, per il lavoro che si fa e per quello che si vorrebbe fare: sarà questo il leitmotiv degli interventi di Stefano Eranio nelle scuole genovesi.



Inoltre, in vista dell'avvio del Progetto Genova, alcuni ragazzi dell'Istituto Don Bosco saliranno a bordo del Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, che farà tappa proprio nel capoluogo ligure, dal 26 al 28 marzo.