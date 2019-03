Ivass: segnalati oltre 200 siti fake, giro affari da 3 mln

Sono oltre 200 i siti fake segnalati dall'Ivass, l'istituto di vigilanza delle assicurazioni, da gennaio. E' quanto comunica il secondo numero della Newsletter Ivass secondo cui, rispetto al totale, dal solo gennaio 2018 i siti segnalati sono stati 66 di cui il 40% è già off line. Il giro d'affari illegale è pari a oltre 3 milioni di euro e riguarda migliaia di veicoli. L'istituto ricorda come "i cittadini, ingannati da opportunità di risparmio sui costi della polizza, alla fine perdono i soldi, non hanno copertura assicurativa e possono incorrere in multe, sequestro del veicolo e sospensione della patente. I siti irregolari promuovono quasi esclusivamente polizze r.c. auto per lo più temporanee".