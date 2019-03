Alfa Romeo per tre volte prima ad 'Auto Brand' 2019

L'Alfa Romeo da sempre è nel cuore di molti tedeschi e la vittoria di tre premi dell'ottava edizione di "Auto Brand" ne è la conferma. I lettori della rivista specializzata Auto Bild hanno decretato con il loro voto il successo di Giulietta, Giulia e Stelvio. Nel complesso hanno indicato la loro preferenza in 63.000. La scelta comprendeva le vetture di 38 marchi. I tre modelli del Biscione sono stati giudicati quelli con il miglior design rispettivamente nelle categorie "compact car", "classe media" e "Suv compatti". Per le tre vetture si tratta di una conferma che segue successi già ottenuti negli anni passati.



Dall'Alfa ricordano: "Come nel 2017 e 2018, la Stelvio è stata premiata per il migliore design tra i Suv compatti. Anche il design della berlina sportiva Giulia di Alfa Romeo ha festeggiato la sua terza vittoria consecutiva nella classe media. Infine, l'Alfa Romeo Giulietta ha conquistato nuovamente il primo posto come design più bello della classe compact car".



Nell'accogliere la notizia, Klaus Busse, responsabile del design per la regione EMEA ha dichiarato: "Sono particolarmente soddisfatto di questo rinnovato successo perché, ancora una volta, riguarda tre diverse classi di veicoli e dimostra che il designa Alfa Romeo funziona perfettamente per un'ampia gamma di vetture"