Hurry! raddoppia offerta prodotti e portale e-commerce

Un'offerta raddoppiata, così come la rete di concessionari affiliati e più servizi a beneficio dei clienti: questi i plus di Hurry!, nel corso del 2019.



Alla base di questi cambiamenti la volontà di rispondere alla sempre più crescente domanda di mercato per altre formule di possesso dell'auto, rispetto all'acquisto. Cinque anni fa Hurry!, forte di una solida partnership con ALD Automotive, ha iniziato a proporre la formula del noleggio a lungo termine ai privati. Consumatori che, nei prossimi mesi, sul marketplace www.the-hurry.com potranno trovare il doppio delle auto ora disponibili e avranno la possibilità di accedere a servizi aggiuntivi quali il reso dell'usato, l'estensione della garanzia e il trasporto del veicolo a domicilio. Previsto anche il raddoppio della rete nazionale di concessionari presso cui poter visionare e ritirare le auto usate, la cui copertura si estenderà a città come Venezia, Firenze, Pescara, Brindisi e Palermo.



Le novità riguardano anche il portale e-commerce: sempre in ottica di un maggiore ascolto della clientela, si è rinnovato trasformandosi in una piattaforma che, sulla base di un nuovo approccio di consulenze, è ora in grado di indicare le soluzioni migliori in base alle esigenze di mobilità di ogni singolo cliente.