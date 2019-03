DS3 Crossback, al via roadshow all'insegna dell'avant-garde

È partito da Milano il tour che vede protagonista DS 3 Crossback, presentata nel corso di tre eventi nazionali e 21 tappe locali. Il tour si pone l'obiettivo di far conoscere il nuovo suv compatto di DS Automobiles attraverso delle serate che avranno la luce e la musica come ingredienti principali, portando avanti lo 'spirit of avant-garde' del brand premium francese.

Il roadshow si articolerà in tre eventi nazionali, che si svolgeranno in location avanguardistiche a Milano, Roma e Napoli e in 21 eventi in-Store distribuiti sull'intero territorio nazionale negli esclusivi DS Store e DS Salon del brand.

Gli eventi nazionali saranno delle vere e proprie soirée ad invito, esclusive, organizzate in una atmosfera quasi visionaria, con un intrattenimento artistico e musicale realizzato ad hoc.

Il momento clou della serata sarà il reveal di DS 3 Crossback, poi saranno previsti momenti con DJ Set e un light dinner gourmet che ripercorrerà i motivi e le linee futuristiche caratteristiche del mood della serata e di DS 3 Crossback.

Un Kaleidoscopic Photo Booth permetterà, infine, agli ospiti di scattarsi foto originali e condividerle sui propri profili social durante tutta la serata, con un hashtag dedicato.

Spirito avanguardistico e tanta tecnologia è il mix vincente di DS 3 Crossback che di recente si è aggiudicata il premio Innovation Award per il sistema DS Drive Assist che la proietta verso il futuro della guida semi-automatica.