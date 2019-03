Mytaxi 'sbarca' a Catania, sesta location in Italia

Due settimane dopo il lancio di Palermo, mytaxi, l'app per i taxi che è diffusa in diverse città europee, approda oggi anche a Catania, seconda location siciliana e sesta in Italia, insieme a Milano, Roma, Torino, Napoli e Palermo. Per celebrare l'arrivo nella nuova città, fino al 31 marzo, mytaxi offrirà il 50% di sconto su tutte le corse effettuate e pagate tramite app a Catania. Lo sconto potrà essere usufruito scaricandosi la app mytaxi, registrandosi al servizio e selezionando, a fine corsa, il pagamento via app.



Tra i vantaggi della app, la possibilità di essere utilizzata nella lingua impostata nel proprio telefono nelle oltre 100 città di 9 Paesi Europei in cui è presente, superando l'empasse della chiamata taxi in una lingua che non è la propria. Gli oltre 40 tassisti che hanno aderito al servizio a Catania entrano, così, a far parte di una flotta italiana di circa 4.600 mytaxisti con regolare licenza che, a livello globale conta oltre 100.000 tassisti.