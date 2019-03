Lamborghini conferma sostegno al Teatro Comunale di Bologna

Automobili Lamborghini riconferma il sostegno al Teatro Comunale di Bologna per il 2019. Il contributo, rinnovato per la quarta stagione consecutiva, viene destinato a due opere italiane, il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in debutto domenica 17 marzo con repliche fino al 28 marzo per poi andare in tournée in Giappone a giugno, e il Rigoletto di Giuseppe Verdi, in scena a Bologna dal 19 al 30 marzo. Per tutti i giorni di rappresentazione di entrambe le opere, una Lamborghini Urus sarà esposta presso il Foyer Respighi del Teatro.



Il rinnovo del sostegno, dopo l'Attila del 2016, la Lucia di Lammermoor del 2017 e La Bohème del 2018, si inserisce nella strategia di Lamborghini di valorizzazione del territorio in cui ha sede e del supporto alla cultura.