Showroom Project award 2018, Mercedes premia Carraro Spa

Il gruppo Daimler premia i concessionari. Nell'ambito della prima edizione dello Showroom Project Award 2018, che nasce dall'esigenza di sviluppare nuovi format per rendere l'esperienza in concessionaria sempre più immersiva e coinvolgente, Mercedes-Benz Italia ha assegnato il riconoscimento a 'Carraro S.p.A.', azienda con oltre 40 anni di esperienza presente nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Regione Friuli Venezia-Giulia con una fitta rete di filiali che rappresentano i marchi Mercedes-Benz, smart.



Core, Case, Culture, Company sono gli elementi chiave della strategia del Gruppo Daimler per rivoluzionare il concetto di mobilità del futuro. Questi quattro pilastri della mobilità della Stella si basano su un quinto elemento, i customers, ovvero i clienti. ''La nostra rete di concessionarie sul territorio rappresenta la principale porta di accesso al mondo Mercedes - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia - Sono i primi ambasciatori della Best Customer Experience della Stella, fondamentali per trasmettere i nostri valori e aiutarci a monitorare i mutamenti sociali sul territorio e l'evoluzione delle esigenze dei nostri clienti. Per questo, abbiamo chiesto ai nostri dealer di ideare progetti che alimentino la passione e facciano vivere lo showroom in maniera coinvolgente e innovativa, premiando le migliori idee attraverso un contributo per realizzarle''.