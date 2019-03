Ferrari Monza SP1 vince iF Gold Award

La Ferrari Monza SP1 ha ricevuto il premio più prestigioso nella cerimonia degli iF Design Awards 2019 che si è tenuta a Monaco di Baviera. Nel consegnare il Gold Award, la giuria ha elogiato la linea minimalista ed elegante della capostipite di 'Icona', un nuovo concetto di vetture in serie speciale limitata del Cavallino Rampante.

La Monza SP1, come la biposto SP2, offre una reinterpretazione della barchetta degli anni '50 secondo una "perfezione classica che non manca di strizzare l'occhio al futuro", come recita la motivazione del premio. Il risultato è una monoposto stradale riconoscibile per il singolare impianto asimmetrico, il profilo 'monolitico' della carrozzeria e la purezza del design che delinea una forma altamente iconica. A Monaco la Ferrari ha collezionato altri tre Design Award per la Ferrari Portofino, la 488 Pista e la one-off SP38.