Auto: Volvo, incontri 'So Good so Green' contro sprechi

Il mondo attorno all'automobile secondo Volvo è sostenibile e senza sprechi. Alcuni dei principi fondamentali ai quali da tempo si ispira la casa automobilistica svedese, saranno anche quelli ai quali saranno dedicate molte delle attività previste per la nuova stagione di attività al Volvo Studio di Milano, che ieri sera ha ospitato il primo incontro della serie di eventi intitolati 'So Good so Green', con lo chef stellato Claudio Sadler e Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice esperta di alimentazione.



Il primo dei due ha pensato per Volvo al ciclo di incontri intitolati 'Schiscetta 2.0', dedicati alla pausa pranzo salutare e originale. Alla base degli incontri, un percorso d'autore (dove autore sta per cuoco con esperienza decennale) tra ricette creative accompagnate da consigli su come fare la spesa evitando sprechi. "Ho sempre tratto grande piacere nel trasmettere le mie conoscenze in cucina - ha detto Sadler - e sono sicuro che anche questa volta sarà così. Quello della schiscetta è un argomento che mi diverte molto e spero di poter dare molti consigli utili a chi parteciperà a tutti gli incontri in programma".



'La sostenibile leggerezza del cibo' è invece il titolo della serie di cinque incontri con Lisa Casali e dedicati al cibo sostenibile, anche in questo caso per una cucina sana, gustosa e senza sprechi. "Grazie a Volvo avrò ancora una volta la possibilità di diffondere ciò che mi sta più a cuore - ha spiegato la Casali - ovvero il messaggio di uno stile di vita a zero spreco ma allo stesso tempo contemporaneo - ha affermato Lisa Casali - e nel corso degli incontri darò consigli su come ridurre il proprio impatto ambientale, dimostrandolo anche nella pratica con il coinvolgimento dei partecipanti".



Obiettivo degli eventi previsti per il 2019 nello spazio del Volvo Studio è quello di illustrare al pubblico i valori del marchio Volvo, raccogliendo i frutti di quanto seminato lo scorso anno e stabilendo al contempo una relazione ancora più stretta con la città di Milano, eletta dal marchio svedese come "esempio di sviluppo urbanistico efficace e luogo ideale nel quale raccontare il viaggio di Volvo verso la mobilità del futuro". L'appuntamento di apertura del ciclo 'So Good, so Green' ha visto un cooking-showcase di Sadler e la prima lezione della Gasali, a cavallo fra creatività e cultura, informazione e intrattenimento, il tutto pensato alla promozione di una visione del cibo come esperienza di gusto a vocazione sostenibile. A tali eventi se ne aggiungeranno altri legati ai tre pilastri del nuovo obiettivo strategico globale di Volvo, sintetizzati con la formula 'Freedom To Move: Safe, Sustainable, Personal'. Si parlerà di sicurezza, di sostenibilità (con un focus su elettrificazione e ridotto impatto ambientale) e di servizi personalizzati al cliente.