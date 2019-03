Auto: Diess (Vw), 'Con MEB può tornare Carrozzeria Speciale'

La piattaforma MEB, una vettura elettrica completa di ogni elemento e priva della sola carrozzeria, potrebbe far rinascere il fenomeno tutto italiano della Carrozzeria Speciale che negli Anni '60 e '70 ha fatto grande il nome degli specialisti torinesi in questo ambito. Lo ha specificato oggi a margine della conferenza annuale sui risultati 2018 il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess.

''Come avveniva con la piattaforma del Maggiolino - ha detto ad ANSA Diess - l'architettura MEB potrebbe servire per far rinascere una Karmann Ghia (l'elegante sportiva costruita a Torino tra il 1955 e 1974) o per essere utilizzata per modelli in piccola serie, dalle coupé ai minibus''. Diess a questo riguardo ha anche ipotizzato che la controllata Italdesign di Torino potrebbe essere il punto di partenza per questo tipo di attività in grado ''di rendere divertenti e uniche anche le auto elettriche''.