Ogier-Ingrassia 're' del Rally in Messico su C3 WRC

Emozioni allo stato puro per Ogier e Ingrassia che archiviano con la seconda vittoria il rally del Messico, terza tappa del mondiale WRC. Dopo il successo di Montecarlo (100esima vittoria arrivata in occasione dei 100 anni del brand), Citroen Racing ha esteso il suo record di vittorie in Messico a quota otto.



La coppia Ogier-Ingrassia è partita con un vantaggio di 27 secondi sul secondo equipaggio e grazie ad una performance controllata è riuscita a conquistare la vittoria con un ampio margine. Bene anche il Power Stage: insomma una pioggia di punti per la coppia francese in questo fine settimana. I sei volte campioni del mondo hanno preso il comando al passaggio su El Chocolate (31.57 km), la tappa più tecnica della giornata. Poi il primato è ritornato anche per lo 'stage' di Otates: un vantaggio notevole, quello accumulato da Ogier e Ingrassia, che gli ha consentito di andar a vincere questa terza tappa del mondiale con il massimo controllo e senza alcuna difficoltà. Undici anni dopo aver fatto il loro debutto nel campionato del mondo qui in una Citroën C2 Super 1600, Sébastien e Julien hanno completato la loro quinta vittoria in Messico, dopo quelle nel 2013, 2014, 2015 e 2018. È anche la loro seconda vittoria della stagione, dopo Montecarlo e la terza volta in altrettanti turni nel 2019 che il team Citroën Total World Rally ha concluso uno dei primi due gradini del podio. Conferma, se del caso, della sua competitività.



Si tratta della seconda vittoria per la C3 WRC, esattamente dopo quella del 2017 (con un'indimenticabile performance di Kris Meeke che dopo esser uscito di strada finì nel parcheggio auto prima di andare a vincere). Alla loro seconda apparizione in Messico, Esapekka Lappi e Janne Ferm hanno mostrato il loro innegabile potenziale. Con un quarto miglior tempo, a 6,2 secondi dai compagni di squadra su El Chocolate (31,57 km), e poi un secondo miglior tempo (SS7), a soli due decimi dal venerdì pomeriggio, hanno chiuso la tappa d'apertura in quinta posizione, a soli 2 secondi dal quarto posto. Il ritmo impostato all'inizio del giorno successivo ha confermato il buon feeling con la C3 WRC che purtroppo non è stato possibile mantenere nel resto della gara a causa di un cambio di aderenza che li ha visti arenarsi sui bordi della strada. "Il Messico è sicuramente un posto speciale per me - ha commentato Ogier dopo aver incassato la sua seconda vittoria in questo WRC 2019 - Sono particolarmente contento di ottenere questa quinta vittoria e un punteggio massimo nel campionato.



Non è stato un weekend senza problemi ma siamo riusciti a gestirlo bene dall'inizio alla fine. La C3 WRC ci ha permesso di essere i migliori nel weekend. Vorrei ringraziare il team per l'ottimo lavoro. Andremo in Corsica, a caccia di un risultato simile". CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA 1.Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 3:37:08.0 2.Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +30.2 3.Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +49.9 4.Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +1:27.0 5.Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +6:06.2 6.Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) +15:35.5 7.Bulacia Wilkinson / Cretu (Skoda Fabia R5) +18:51.5 8.Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +18:55.9 9.Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 22:44.1 14. Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +1h03'40''5 CLASSIFICA PILOTI 1.Ott Tänak - 65 points 2.Sébastien Ogier - 61 points 3.Thierry Neuville - 55 points 4.Kris Meeke - 35 points 5.Elfyn Evans - 28 points 6.Esapekka Lappi - 20 points 7.Sébastien Loeb - 18 points 8.Jari-Matti Latvala - 14 points 9.Andreas Mikkelsen - 12 points CLASSIFICA COSTRUTTORI 1.Toyota Gazoo Racing - 86 points 2.Citroën Total WRT - 78 points 3.Hyundai WRT - 77 points 4.M-Sport Ford WRT - 45 points