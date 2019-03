Ford, sedili ergonomici sulla Focus contro il mal di schiena

I sedili della nuova Focus? A prova di mal di schiena, secondo il comitato indipendente AGR formato da esperti di varie branche della medicina che ne ha 'premiato' l'ergonomia. Per offrire sollievo a coloro che soffrono di mal di schiena, la nuova Ford Focus è infatti equipaggiata con sedili anteriori regolabili a 18 vie per il massimo del supporto e comfort - guadagnando l'approvazione dalla principale organizzazione tedesca per la salute spinale Aktion Gesunder Rücken eV(AGR), che conduce una campagna dedicata alla sensibilizzazione sulla salute della colonna vertebrale (Campaign for Healthier Backs).

''Sedersi nella posizione sbagliata può far incurvare la colonna vertebrale del guidatore, facendo pressione sulla parte bassa della schiena. Il nostro obiettivo con la nuova Focus era quello di costruire un sedile regolabile a 18 vie, che si adattasse a ogni persona, consentendo a conducenti di tutte le altezze e dimensioni di raggiungere facilmente la posizione ottimale per il massimo del comfort, specialmente nel caso di lunghi viaggi'', ha affermato Glen Goold, Ford Focus Chief Programme Engineer.

In media, i cittadini europei guidano circa un'ora ogni giorno, senza contare il tempo trascorso nel traffico o cercando parcheggi. Un sondaggio condotto in UK ha rilevato che il 75% dei conducenti ha problemi alla schiena a causa della posizione di guida scorretta, che può anche portare a dolori al collo, affaticamento muscolare e circolazione limitata, causando più rapidamente l'affaticamento del guidatore.

Gli ingegneri Ford hanno ideato i sedili della nuova Focus per ottenere il certificato di qualità AGR, nell'ambito della filosofia di design human-centric che ha guidato tutto il progetto di sviluppo della mid-size dell'Ovale Blu. La regolazione a 18 vie dei sedili della Focus include l'altezza del sedile, la profondità e l'inclinazione, oltre al supporto per schiena, collo e gambe. Inoltre, la regolazione lombare a quattro vie può essere controllata elettronicamente da un interruttore sul lato del sedile.

Per sviluppare la parte dedicata al supporto lombare a quattro vie, la regolazione del poggiatesta a quattro vie e il supporto gambe estensibile, non previsto sulla generazione precedente, gli ingegneri Ford hanno condotto una serie di test su pista con conducenti di diverso genere, corporatura e altezza. I test di collaudo hanno reso necessari oltre 150.000 chilometri di guida su strada e l'utilizzo del simulatore Robutt di Ford che si siede sui sedili delle automobili Ford ben 7.500 volte, l'equivalente di dieci anni di guida in soli tre giorni.