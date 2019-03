Suzuki Jimny è tra le finaliste del World Urban Car

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Suzuki Jimny ha superato il primo e il secondo turno di votazioni è ora è tra i primi tre in lizza per il World Urban Car 2019 e World Car #design 2019.



Suzuki, dichiara la Casa, è l'unico marchio a comparire, per tre anni consecutivi, tra i primi tre della categoria Urban Car e per la prima volta posiziona un modello fra i primi tre della categoria World Car Design.



I vincitori di entrambe le categorie saranno annunciati il 17 aprile 2019 al prossimo Salone Automobilistico Internazionale di New York.(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: