Noleggio, Audi Q8 entra nella flotta Prestige Collection di Hertz

Con l'ingresso in flotta della nuova Audi Q8, la Hertz amplia ulteriormente l'offerta di vetture di lusso noleggiabili all'interno della propria Prestige Collection. Disponibile in Italia da aprile, il Suv dei Quattro anelli viene proposto nella configurazione 50 TDI, con tecnologia mild hybrid, trazione integrale permanente quattro e cambio automatico Tiptronic. Un modello che è equipaggiato con un Diesel di 3,0 litri da 286 Cv e che è proposto con cerchi in lega da 20" e generosi pneumatici 275/50R20, per un'esperienza di guida ai massimi livelli.

Gli esemplari nel catalogo italiano della multinazionale di 'rent a car', presente nei principali aeroporti di tutto il mondo, sono dotati di tetto panoramico e vetri oscurati e prevedono un pacchetto completo di dispositivi di sicurezza, in grado di renderne più sereno l'utilizzo. Si spazia dal sistema che garantisce una regolazione automatica della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono sulla carreggiata e che, in caso di code, può arrivare a rallentare l'auto sino a fermarla, al sistema che può aiutare a mantenere il mezzo al centro della corsia di marcia, evitando pericolosi invasioni di quelle laterali per una distrazione del conducente.

In merito alla novità, Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, chiarisce: "La partnership con Audi ci consente il vantaggio di offrire in anteprima Q8 in noleggio. La categoria dei Suv lo scorso anno si è rivelata la preferita dai nostri clienti delle Collection e con questa proposta siamo sicuri di soddisfare le loro esigenze: vogliamo che possano vivere la migliore esperienza attraverso servizi premium, grazie a una selezione di automobili di altissimo livello. Proprio per questo, in vista dell'alta stagione, abbiamo arricchito la nostra flotta con un modello di prestigio come la Audi Q8".