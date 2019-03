Solero (Bmw), il futuro è elettrico, l'Italia è in ritardo

GINEVRA - "Il futuro della mobilità sarà elettrico e l'Italia è in ritardo. Bmw chiede alle aziende del settore di essere coese e lavorare insieme per portare il Paese verso la mobilità del futuro. Bisogna creare le infrastrutture pubbliche e private". E' l'appello che Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, rivolge agli operatori e alle istituzioni. "Ho incontrato rappresentanti delle istituzioni. C'è attenzione al tema, consapevolezza che siamo rimasti indietro rispetto ad altri Paesi. Che ci sia capacità di visione e preparazione è un'altra cosa", afferma Solero in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra.

Per il numero uno di Bmw Italia "serve una visione di medio-lungo periodo, non bastano misure limitate come l'ecobonus perché il rischio è che tra qualche mese finisca e la gente non compri più auto elettriche". L'offensiva della casa tedesca verso l'elettrificazione prosegue e al Motor Show sono in vetrina i nuovi modelli ibridi plug-in con l'ampliamento della Bmw gamma X3 e le versioni elettrificate della Nuova Bmw Serie 7.

A Ginevra Bmw porta anche le nuove batterie ad alto voltaggio che consentono un aumento dell'autonomia elettrica. "Nel 2018 abbiamo consegnato 140.000 vetture elettrificate - spiega Solero - il 38,4% in più dell'anno precedente. L'area principale è l'Europa dove effettuiamo oltre il 50% delle consegne, circa 75.000, con una quota del 16%, mentre a livello mondiale la nostra quota supera il 9% dell'elettrificato. Anche in Italia abbiamo un ruolo importante: nel 2018 abbiamo venduto 2.359 modelli elettrificati, il doppio del 2017, con una quota di mercato del 25%, a gennaio e febbraio 2019 siano arrivati al 29%.

Un modello su quattro elettrificati venduti in Italia è Bmw". Solero ricorda che il gruppo lancerà quest'anno, in occasione del sessantesimo anniversario del brand, la Mini completamente elettrica "che in Italia avrà grande seguito". Il gruppo avrà nel 2021 cinque modelli completamente elettrici. Nel 2025 offriremo ai clienti 25 modelli elettrificati di cui 12 tutti elettrici". Per il 2019 il quadro è positivo per Cina e Usa, meno per l'Europa. "Non mi sbilancerò ma questa volta per l'Italia sono meno ottimista del solito. Gli indicatori ci dicono che non avremo un mercato espansivo", afferma Solero che ricorda anche le incertezze legate a Brexit. "Noi però siamo preparati a qualsiasi scenario perché la forza di Bmw è la flessibilità del sistema produttivo", sottolinea.