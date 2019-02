Aumenta l'interesse per l'acquisto di auto a inizio 2019

Crescono le intenzioni di acquisto dei consumatori italiani a gennaio 2019 per le automobili, calano telefonia e fotovoltaico: sono le indicazioni dell'Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa. Risultati positivi per auto nuove (+1,2% su base mensile) e usate (+0,8%), mentre calano le intenzioni d'acquisto per motocicli e scooter. Bene anche l'elettronica di consumo, Tv e Hi-Fi (+0,5%) e i grandi elettrodomestici (+0,6%); non i piccoli elettrodomestici (-0,3%).

Andamento altalenante per il settore 'informatica, telefonia e fotografia': calano infatti le intenzioni di acquisto per il comparto telefonia (-0,8%) pc e accessori (-1%) tablet ed e-book (-0,4%), mentre l'unico segno positivo si registra nel segmento fotocamere e videocamere (+0,4%). Segno positivo per le voci viaggi e vacanze (+2,5%) e per le attrezzature sportive (+1,1%); in calo il fai da te (-0,2%). Per il comparto energetico Findomestic rileva un calo diffuso nelle intenzioni di acquisto rispetto al mese precedente.