Mercedes al Transpotec con tutta gamma, stella è Actros

Dal 21 al 24 febbraio presso la Fiera di Verona, Mercedes-Benz è protagonista al Transpotec Logitec, l'appuntamento italiano dedicato al settore trasporti e logistica. In mostra ci sarà la gamma dei veicoli industriali e commerciali Mercedes-Benz e Fuso Canter. Il leit motiv di tutto l'evento è incentrato sulla strategia Daimler Case (Connected, Autonomous, Shared & Services e Electric). Principale interprete di tale filosofia è il nuovo Actros, il truck di punta della casa con la Stella, che in questa occasione, presso lo stand Mercedes-Benz, verrà presentato in anteprima italiana alla stampa di settore ed ai visitatori. Grazie alla presenza di tre simulatori presso lo stand, ci sarà l'opportunità di vivere in prima persona le novità del nuovo Actros, quali MirrorCam, Multimedia Cockpit e Active Drive Assist. Sarà inoltre, messo a disposizione un nuovo Actros dinamico per test drive dedicati.



Sullo stand Mercedes-Benz saranno esibiti anche l'Atego per il trasporto a corto e medio raggio da 6,5-16 tonnellate, l'Actros SLT per il trasporto pesante fino a 250 tonnellate, l'Arocs per il settore off-road, l'Unimog, il veicolo professionale per i servizi municipali e l'Econic nella versione a gas naturale, lo specialista per la raccolta rifiuti in ambito urbano.



Il brand Fuso avrà un'area dedicata presso lo stand Mercedes-Benz, dove si potranno ammirare il Fuso eCanter, il primo light truck completamente elettrico e la versione 35 quintali 3S13 equipaggiata con cassone ribaltabile trilaterale Scattolini, prodotto direttamente da fabbrica.



Dal lato dei servizi finanziari poi sarà presentato in anteprima nazionale il Dynamic Lease, il primo prodotto finanziario flessibile, innovativo e dinamico, offerto da Mercedes-Benz Financial Services, che modula il canone mensile in funzione dei chilometri effettivamente percorsi dal cliente.