Smog: Veneto, allarme arancio, domani fermi mezzi Euro 4

Cresce in tutti i capoluogo del Veneto il livello di Pm10 e da domani, nelle principali città - complice la situazione meteo di alta pressione - scatta il livello di allerta 1 (arancione), con divieto alla circolazione dei mezzi diesel Euro 4 (immatricolati da più di 12 anni), esclusi quelli del servizio pubblico. L'allerta è scattata per tutte le città della regione, ad esclusione di Belluno. Blocco dei diesel Euro 4 quindi nei Comuni e nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo. Nell'agglomerato di Verona il provvedimento interessa, oltre al capoluogo, 17 comuni. Il divieto sarà in vigore dalle 8.30 alle 18.30.