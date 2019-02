Smart EQ fortwo e-cup, test sulla neve per le racecar

In vista di una nuova stagione, le racecar coinvolte nel trofeo smart EQ fortwo e-cup si mettono alla prova in una serie di test su neve e ghiaccio. Una nuova occasione per portare la sportività della guida 100% elettrica fuori dai contesti abitual.

Il primo shake down, sulle strade innevate di Livigno, ha concentrato l'impegno dei collaudatori sulle reazioni della vettura dopo l'adozione del differenziale autobloccante e sui test di gomme chiodate Pirelli. Il secondo appuntamento ha visto le smart EQ fortwo protagoniste sugli sterrati ghiacciati di Isola 2000, in Francia, in occasione della terza tappa del Trofeo Andros. Tester d'eccezione, i campioni Nicolas e Sacha Prost, Frank Lagorce, Christophe Ferrier e Luois Gervoson, che hanno promosso a pieni voti la formula innovativa del trofeo e il carattere sportivo della smart elettrica.

Le elettriche sono state impegnate in due sessioni di winter test che hanno consentito di provare l'auto equipaggiata con pneumatici chiodati Pirelli.

Lo shake down di Isola 2000, ospitato all'interno del Trofeo Andros, ha affidato ai protagonisti del campionato francese il compito di testare su ghiaccio le smart EQ fortwo in versione race.

''Il trofeo smart è un gran bel progetto - ha dichiarato Nicolas Prost, al termine del test - sono convinto che con piccoli accorgimenti possa diventare una vettura molto divertente da guidare anche su neve e ghiaccio''.

''La mia prima impressione è davvero positiva, mi piace! - ha aggiunto Sacha Prost - Piccola e reattiva, è già in condizioni di scendere in pista e regalare emozioni a piloti e tifosi''.

''È molto divertente da guidare, è un po' diversa dalle nostre vetture - ha dichiarato Franck Lagorce - Bisogna prenderci la mano per capirla e adattarla al meglio al proprio stile di guida. Guidarla in gara potrebbe essere molto divertente''. La stessa impressione che hanno avuto anche Christophe Ferrier e Louis Gervoson che ne hanno apprezzato l'agilità, il feeling con il pilota e l'inclinazione al sorpasso, dovuta anche alle dimensioni contenute.