Hertz sulla livrea di Airbus A320 di Eurowings

Hertz ha annunciato che il suo marchio sarà sulla livrea di un Airbus A320 della Eurowings. Per rendere omaggio alla partnership 'fly-drive' formata dalle due società a marzo 2018, l'Airbus è stato appositamente dipinto nel distintivo giallo Hertz, e presenta il logo della compagnia di noleggio sulla coda, insieme al marchio del centenario Hertz e alla tagline 'Per il tuo viaggio'.



La nuova livrea è stata presentata questa settimana all'aeroporto di Düsseldorf, in Germania, in una cerimonia in cui si è celebrato l'impegno congiunto delle società a fornire ai passeggeri della compagnia una customer experience di alto livello sia in volo che a terra. Dopo l'evento di presentazione, l'Airbus A320 ha intrapreso il suo primo volo con il nuovo marchio con direzione Londra, vicino alla sede di Hertz Europe. Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, opera verso oltre 150 destinazioni in più di 50 paesi nel mondo, 16 in Italia. La partnership tra Hertz ed Eurowings offre ai passeggeri del vettore l'accesso a una vasta gamma di soluzioni per l'autonoleggio con Hertz e Thrifty, oltre a promozioni e vantaggi personalizzati. Inoltre, i soci Eurowings Boomerang Club guadagnano un minimo di 500 miglia sui noleggi con Hertz, e 250 miglia su quelli con Thrifty.