Volkswagen Bulli Light, torna il microbus icona di Woodstock

A mezzo secolo dal mitico festival di Woodstock torna un altro simbolo di quegli anni, il microbus Volkswagen Bulli - battezzato Light - che venne dipinto tra il 1963 e il 1965 dall'artista Bob Hieronimus e che diventò - grazie anche alle immagini di Associated Press pubblicate dai periodici di tutto il mondo - uno dei simboli del movimento hippie negli Stati Uniti.

Il 16 febbraio, in occasione dell'Orange Country Transporter Organization (OCTO) Winter Meet in programma a Long Beach, in California, verrà svelata la riedizione 2019 del pulmino che nell'agosto 1969 fu uno dei protagonisti del leggendario concerto a Bethel, piccola città agricola nello stato di New York dove una enorme folla (si parlò allora di un milione di persone) celebrò "3 Days of Peace & Rock Music", cioè tre giorni di pace e musica rock. La rinascita del Bulli 'Light' - cui ha contribuito Volkswagen of America - è frutto di un lungo lavoro che è stato avviato e completato per iniziativa di documentarista canadese John Wesley Chisholm e con la preziosa collaborazione di Bob Hieronimus (oggi 76enne) che ha decorato nuovamente un pulmino finestrato Type 2 riprendendo tutti i temi e le creazioni cromatiche del veicolo originale.

Hieronimus aveva dipinto l'originale microbus nel 1968, su richiesta del proprietario Bob Grimm che aveva programmato di usarlo per trasportare la sua band, i Four Season, al festival e voleva per questa trasferta un 'bus magico'. Da Long Beach il Bulli 'Light' inizierà un tour attraverso gli Stati Uniti che porterà la replica dell'icona di Woodstock fino a Bethel per celebrare dal 15 al 18 del prossimo agosto il cinquantesimo anniversario di quello che è stato il più grande evento musicale della cultura hippie. Parlando della replica di Light - la cui storia è visibile su VIMEO, Chisholm ha affermato "è una macchina del tempo che porta le persone nel passato, attraverso il presente e il futuro".

Woodstock Bus Pre Kickstarter from Arcadia Entertainment on Vimeo.