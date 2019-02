WRC, Ogier si piazza al 3/o posto negli shakedown di Svezia

Giornata intensa ieri in Svezia per la prima giornata di shakedown in vista della seconda tappa del WRC. Il team Citroen Total WRT tenta di replicare il successo ottenuto a Montecarlo con la vittoria di Ogier che ha portato un doppio risultato: si tratta infatti della centesima vittoria che arriva nell'anno in cui la casa del double chevron festeggia i 100 anni. Nella sessione mattutina di prove i due equipaggi di Citroen sono partiti in prima (Ogier e Ingrassia per la vittoria a Montecarlo) ed in quarta posizione (Lappi e Ferm), completando rispettivamente in terza e settima posizione. A partire dalle 20.08, invece, è scattata la 'super special stage' nonostante molti dubbi, nel pomeriggio, a causa del tempo incerto. Alla fine, comunque, i piloti sono stati messi in condizione di disputare la loro gara nell'ippodromo di Karlstad (1,90 km).



Al termine della sessione, lo scratch vincente è andato a Thierry Neuville, il pilota Hyundai che si è posizionato davanti al pilota Citroen, Sebastian Ogier, con soli otto secondi di vantaggio. Settimo invece l'altro pilota del team Citroen, Esapekka Lappi. Oggi la gara entra nel vivo con 7 PS per un totale di oltre 147 km, quasi tutti in terra norvegese. Sabato sarà la volta di 8 PS: la competizione si chiuderà domenica con due PS e la Power Stage per un totale di 51,31 km.