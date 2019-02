Smog: da domani revocate misure d'emergenza in 4 province lombarde

Da domani, giovedì 14 febbraio, sono revocate le misure temporanee antismog di primo livello scattate ieri nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Lo ha deciso la Regione Lombardia dopo che la concentrazione delle polveri sottili Pm10 nell'aria in quei territori è rientrata nei limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo). Le misure d'emergenza erano state attivate nei Comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria e prevedevano, tra l'altro, il blocco delle auto più inquinanti (fino a diesel euro 4), che da domani potranno tornare a circolare.