Nissan: Ghosn, avvocato difensore lascia incarico

L'avvocato che guida il team della difesa di Carlos Ghosn si è dimesso a sorpresa, senza spiegare le ragioni della sua decisione. Motonari Otsuru ha lasciato il suo incarico dopo un periodo di neanche tre mesi, assieme a un altro membro della squadra di penalisti che seguiva il caso dell'ex presidente della Nissan, in stato di fermo dal 17 novembre a Tokyo con l'accusa di una serie di illeciti finanziari e abuso di fiducia aggravata. Secondo le anticipazioni dell'agenzia Kyodo, il nuovo avvocato difensore di Ghosn sarà Junichiro Hironaka, che prenderà il posto di Otsuru immediatamente. Hironaka è conosciuto negli ambienti per aver vinto una causa che riguardava l'ex ministro del Welfare, stato arrestato per frode nel 2009. Durante la detenzione di Ghosn il tribunale ha rifiutato ripetutamente la concessione della libertà su cauzione per via del rischio di un possibile inquinamento elle prove, e il fermo prolungato dell'ex dirigente ha sollevato aspre critiche, in particolare all'estero.