Smog: a Vercelli ferme anche auto diesel Euro 4

Dopo quattro giorni consecutivi di sforamento dei limiti di Pm10, a Vercelli sono entrate in vigore le limitazioni per le auto diesel dalla categoria Euro4 in giù. Lo stop temporaneo degli Euro4 va ad aggiungersi ai divieti strutturali entrati in vigore un mese fa per gli Euro1 benzina e diesel (divieto totale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7), per gli Euro2 diesel e Euro3 diesel (divieto dalle 8,30 alle 18,30 da lunedì a venerdì). L'allerta arancione obbliga i cittadini ad osservare fino a giovedì altre misure anti-smog, tra cui il divieto di bruciare materiale vegetale all'aperto, di spandimento dei liquami, e impone limite di 19 gradi per i sistemi di riscaldamento.

Nei giorni scorsi i livelli di Pm10 registrati dalle centraline Arpa hanno toccato punte fino a 65 microgrammi/metro cubo, superiori ai 50 consentiti dalla normativa.