Al via negli showroom Mercedes il casting del film di Muccino

Il prossimo weekend, in occasione del lancio della nuova Classe B, la rete di concessionarie italiane della Stella ospita i set per i casting del prossimo film di Gabriele Muccino. Un invito a tutti i bambini di età compresa tra 6 e 12 anni a vivere un giorno sotto i riflettori, con l'opportunità di entrare a far parte del cast de 'I migliori anni'. La regia dei provini sarà affidata all'intelligenza artificiale della nuova Classe B che, grazie all'innovativo sistema di infotainment MBUX creerà momenti di interazione con i bambini. Inoltre, grazie alla collaborazione con Polaroid, sarà possibile portare a casa un bel ricordo della giornata. Per partecipare ai casting e scoprire se c'è già una stella in famiglia, è necessario registrarsi attraverso la piattaforma bthestar.it. Al termine dei provini ne saranno scelti due: uno più piccolo che comparirà in alcune scene del film, mentre quello più grande avrà anche l'occasione di recitare alcune battute. La nuova Mercedes-Benz Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic Executive da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d'ingresso sale, infatti, a bordo di Classe B l'innovativo sistema multimediale MBUX, in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente che apprende dall'esperienza. L'offerta di nuova Classe B si articola su quattro allestimenti, una ricca dotazione di serie e la possibilità di usufruire di pacchetti specifici.