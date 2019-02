Il Rally d'Italia si corre ad Alghero

Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall'Automobile Club d'Italia con la partnership della Regione Sardegna, ha confermato la scelta delle ultime tre edizioni di avere l'intera corsa raccolta nel nord dell'isola. La gara, ottava manche del campionato del mondo rally in programma dal 13 al 16 giugno, sarà anche valida per il Cir (Campionato Italiano Rally), per il Cir Junior e per il Cirt (Campionato Italiano Rally Terra). Il rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Per il sesto anno consecutivo è stata confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le banchine del porto turistico, le "ramblas" ed il Piazzale della Pace, mentre sala stampa, direzione di gara e quartier generale della manifestazione saranno ospitati anche stavolta nella prestigiosa location di Lu Qualté.