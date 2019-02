Il Rally Italia Talent corre in Abruzzo

L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki sbarca in Abruzzo. Da oggi scatta la prima delle 3 giornate della quinta selezione regionale del Grande Fratello dei motori sul circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH). Gli oltre 300 iscritti, tra cui tante donne, si cimenteranno alla guida delle nuove Suzuki Swift Sport gommate Toyo affronteranno 2 prove molto selettive disegnate dagli esaminatori. Aci Rally Italia Talent - spiegano gli organizzatori - ''è particolarmente orgoglioso di essere stato scelto da Suzuki Italia nella persona del suo presidente Massimo Nalli. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la casa di Hamamatsu esprime da sempre nel motorsport''. Confermata la partnership con l'Aci di Angelo Sticchi Damiani, mentre la sicurezza proattiva è garantita da Generali Italia con un forte spinta verso l'innovazione. La prossima selezione sul circuito La Conca di Muro Leccese (LE) con iscrizioni ancora aperte su www.rallyitaliatalent.it. Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia Talent, un Format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il "sogno" per essere davvero realizzato completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche l'opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.