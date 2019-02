Hyundai Italia, partnership con As Roma femminile

Hyundai Italia ha siglato una partnership pluriennale con la squadra femminile dell'AS Roma.



L'accordo fa seguito alla collaborazione di Hyundai Motor Company in qualità di main global partner e official car partner del club giallorosso.



In virtù di questo accordo, Hyundai Italia diventa official women car partner dell'AS Roma fino alla stagione 2020-21. Con il supporto alla squadra giallorossa, allenata da Elisabetta Bavagnoli, Hyundai Italia dimostra di credere nel grande potenziale del calcio femminile e testimonia ancora una volta la sua vocazione per lo sport e lo sviluppo dei talenti.



Oltre a essere presente come back sponsor sulle maglie ufficiali, come già accade per la squadra maschile e per le squadre Primavera, maschile e femminile, il logo Hyundai sarà visibile in occasione di tutte le partite casalinghe della squadra femminile AS Roma sui cartelloni a bordo campo dello stadio Tre Fontane, presso il campo di allenamento e attraverso una presenza diversificata sui social network e b.i canali digitali del club.