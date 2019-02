Conclusi lavori galleria A14 'Castello' Sud di Grottammare

Domani, entro le 14, riaprirà completamente al traffico la galleria A14 'Castello' Sud di Grottammare. "Sono stati conclusi - fa sapere Autostrade per l'Italia - gli interventi, per un totale di due milioni di euro, effettuati a seguito dell'incendio di un tir che il 23 agosto aveva causato danni ingenti e strutturali all'infrastruttura". I lavori sono stati portati avanti "7 giorni su 7, con interruzioni programmate nei fine settimana e durante le festività natalizie, per gestire al meglio le esigenze di traffico". Il ripristino ha riguardato il rifacimento del manto stradale e dei 150 metri della calotta, gravemente compromessi dall'incendio. L'intervento ha riguardato anche l'impiantistica (ad esempio illuminazione e sistema di telecamere di videosorveglianza. Dal 31 agosto, a sette giorni dall'evento, una corsia era stata riaperta alla circolazione delle automobili, realizzando un mini tunnel. Nei prossimi mesi in programma interventi obbligatori su otto gallerie tra Pedaso e San Benedetto. Si prevede, tra l'altro, la realizzazione di sistemi di drenaggio laterali. Si tratta, spiega Autostrade per l'Italia, "di cantieri a minimo impatto, facilmente amovibili e adattabili alle esigenze di viabilità e che si svolgeranno prevalentemente in orario notturno (ore 20-7), dal 18 febbraio. Dal 7 marzo "i cantieri opereranno anche in orario diurno, garantendo il transito su due corsie per senso di marcia, sulla base dei flussi. I lavori verranno sospesi nelle giornate di maggior traffico dei mesi estivi e si concluderanno entro il primo trimestre 2020".