Roma, accordo con Be Pooler per car pooling aziendale

Roma servizi per la Mobilità ha avviato un accordo operativo con la socierà Be Pooler specializzata in servizi di car pooling per le aziende. L'obiettivo è quello di sperimentare le opportunità offerte dalla condivisione dei viaggi tra colleghi, per ridurre il numero di auto circolanti. L'incentivo offerto dalla società a tutti i dipendenti è quello di utilizzare, su prenotazione, uno dei 14 stalli a disposizione per il progetto presso il parcheggio di via di Vigna Murata.



Il dipendente può registrarsi alla piattaforma vestita in via diretta da Be Pooler: il sistema consente di individuare il conducente che propone un percorso casa-lavoro compatibile con il proprio spostamento o viceversa di trovare il potenziale passeggero. In base alla convenienza, il conducente potrà riservare, entro le ore 19 del giorno precedente, uno dei posti messi a disposizione della società. Il conducente che ha riservato il suo posto auto potrà direttamente recarsi all'ingresso del parcheggio in via di Vigna Murata. Il sistema invierà a fine di ogni giornata all'ufficio del mobility manager le informazioni relative ai colleghi e alle auto che hanno viaggiato effettivamente in condivisione.