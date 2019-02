Lamborghini a Retromobile Paris con auto Todt restaurata

C'è anche Lamborghini Polo Storico, da oggi a domenica, a Rétromobile Paris, il salone parigino dedicato alle auto classiche. La casa bolognese è presente con una speciale Miura SV oggetto di un importante progetto di restauro completo da parte del Polo Storico e di proprietà di Jean Todt, già ad del Cavallino Rampante e direttore generale della Scuderia Ferrari e oggi presidente della Fia, la Federazione Internazionale dell'Automobile.

La consegna è avvenuta sullo stand del Lamborghini Polo Storico alla presenza presidente e ad di Lamborghini, Stefano Domenicali che ha consegnato le chiavi del veicolo restaurato al suo proprietario. La Miura SV #3673 - spiega una nota - venne consegnata alla fine del 1972 al suo primo proprietario, in Sud Africa, verniciata in Rosso Corsa, con banda inferiore oro, interni in Pelle Nero ed è esattamente così che si presenta ora, dopo 47 anni, dopo l'intervento del Polo Storico con un restauro durato 13 mesi.