Hyundai sponsor al Mondiale di Tiro con l'Arco

Hyundai si conferma title sponsor del Mondiale di Tiro con l'Arco fino al 2021. Hyundai e il World Archery annunciano infatti la prosecuzione della loro partnership per altri tre anni. Il rinnovato accordo, attivo dal 2016, conferma Hyundai in qualità di title sponsor delle più prestigiose competizioni di tiro con l'arco: l'annuale Hyundai Archery World Cup e le Hyundai World Archery Championships che si tengono ogni due anni (2019 e 2021).



Hyundai e il World Archery continuano così la loro collaborazione per valorizzare questo sport, che sta attirando un numero sempre più importante di appassionati e curiosi, anche in Italia. Proprio il nostro Paese, per la prima volta nella sua storia, ha ospitato nel 2017 la finale della Hyundai Archery World Cup nella cornice dello Stadio dei Marmi di Roma.



Quest'anno, la prima tappa della Hyundai Archery World Cup si terrà a Shanghai dal 6 al 12 maggio.