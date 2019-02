Renault, al via quinta edizione Business Booster Tour

Dopo il successo delle scorse edizioni, parte la quinta edizione italiana di Renault Business Booster Tour, la carovana di veicoli commerciali allestiti pronta a presentare soluzioni personalizzate per tutte le esigenze professionali in più di 200 tappe, in 85 concessionarie su tutto il territorio nazionale. Quest'anno saranno 55 i veicoli a partecipare all'evento: in tutto saranno 13 le carovane che da fine gennaio faranno tappa in diverse concessionarie Renault del nostro Paese.



Renault PRO+, brand Renault dedicato ai clienti professionali e al mondo dei veicoli commerciali, offre nel settore dei veicoli commerciali una vasta gamma di mezzi che rispondono alle esigenze dei clienti professionali. Con 38 concessionarie presenti sul nostro territorio, Renault PRO+ accompagna i clienti professionali lungo tutto il percorso: prima, durante e dopo l'acquisto del suo mezzo. Il percorso d'acquisto del cliente professionale è assistito da 191 venditori specializzati presenti su tutto il territorio che sono in grado di offrire una consulenza a 360° per tutti gli step del processo decisionale e d'acquisto.



I veicoli commerciali del Gruppo Renault Italia che parteciperanno all'edizione 2019 del Tour sono Master, Trafic, Twizy Cargo, Kangoo ZE e Zoe Van; la gamma è ulteriormente ampliata dalla presenza di Renault Alaskan, anch'esso presente nel Tour, e dal Dokker di Dacia.