Caos neve Alto Adige: esposto Codacons in procura

Dopo i gravi disagi che si stanno verificando sull'Autobrennero il Codacons annuncia un esposto alla procura di Bolzano. Secondo il presidente dell'associazione consumatori, Carlo Rienzi - si legge in una nota - "È semplicemente assurdo che una arteria così importante venga chiusa per neve, nonostante le condizioni meteo fossero ampiamente previste da giorni. Chiediamo alla magistratura di aprire una indagine per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale, verificando se il gestore autostradale e gli enti locali abbiano adottato le misure necessarie per evitare la grave situazione determinatasi".

Il Codacons punta il dito in particolare su camionisti e automobilisti che hanno adottato comportamenti errati e pericolosi con ripercussioni sul traffico autostradale. "Chiediamo alla Procura di Bolzano di identificare e indagare tutti i conducenti di Tir e auto entrati in autostrada senza il necessario equipaggiamento e che con il loro comportamento hanno di fatto prodotto blocchi stradali a danno della collettività", conclude Rienzi. (ANSA).