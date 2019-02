Citroën, al Rétromobile con 30 auto per festeggiare 100 anni

Al Rétromobile 2019 (dal 6 al 10 a Parigi), Citroën festeggia il centenario con uno stand che ospita 30 modelli iconici dei suoi 100 anni, suddivisi in 3 gruppi: 10 modelli di serie, 10 auto racing e 10 concept car.

Il poster Rétromobile 2019, che mostra, al centro, il frontale con il 'double chevron' della Citroën Traction, fornisce un'anteprima dell'esposizione organizzata dalla marca con uno stand che ospita vetture che hanno fatto la storia dell'automotive e del brand francese.

In mostra dieci vetture di serie, simbolo di 100 anni di modelli iconici al servizio del comfort (Type A 10 HP, C3 5 HP, Traction Avant, Type H, 2 CV, DS 21 Pallas, Méhari, CX 25 Prestige, C6, nuovo suv C5 Aircross); dieci concept car, tra cui C10, Camargue, Karin, Activa 1, Xanae, Osmose, C-Métisse, GT by Citroën, Tubik, CXperience, e dieci auto da competizione (Scarabée d'Or, Petite Rosalie, DS 21 del rally del Marocco 1969, SM del rally del Marocco 1971, 2 CV Raid Afrique, ZX Rallye Raid, Xsara Kit Car, C4 WRC, C-Elysée WTCC, C3 WRC).

Per l'occasione sarà pubblicato un catalogo 'collector' speciale per il centenario, che descrive le caratteristiche e la storia di questi 30 modelli. Nell'attesa dell'apertura del salone, i modelli più emblematici della storia della marca sono disponibili nel museo virtuale Citroën Origins: www.citroenorigins.it (75 veicoli iconici rappresentati - disponibile in 39 Paesi).