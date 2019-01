Va in pensione lo 'sceriffo' dell'Autobrennero

Dopo 42 anni di servizio in polizia, va in pensione Peter Mock, temuto e rispettato comandante della polizia stradale di Vipiteno. "Il lavoro è cambiato molto in questi anni", racconta il sostituto commissario. "All'epoca il prontuario era spesso appena due centimetri, oggi invece cinque ed è solo un'edizione di consultazione rapida".

"La patente a punti - afferma il 60enne - ha contributo in modo significativo alla riduzione degli incidenti. Gli automobilisti fanno più attenzione". Sotto il suo comando la stradale di Vipiteno ha messo a segno importanti colpi contro il traffico internazionale di droga, con oltre 200 chili di stupefacente sequestrato, ma anche arresti con mandati di cattura internazionali.

"Sono stato molto severo, ma anche umano", confessa Mock.

"Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo a che fare con persone, non con macchine. Sono stato giusto nell'applicare le leggi, ma anche umano, poi certo quello che resta nella memoria è la severità", ironizza.