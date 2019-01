Maserati Levante Vulcano sul 'white carpet' di St. Moritz

White carpet d'eccezione per Maserati Levante Vulcano, l'ultimo arrivato nella gamma del suv sportivo del Tridente. L'esclusiva versione prodotta in soli 150 esemplari è stata infatti al centro della Winter Experience organizzata a St. Moritz in occasione della prova della Coppa del Mondo di Snow Polo di cui la Casa del Tridente è team sponsor e auto ufficiale. La tappa di St. Moritz rientra nelle attività invernali di Maserati che includono eventi, test drive e display nelle località invernali più glamour come Kitzbuehel, Ortisei, Selva di Val Gardena, Baqueira e Andorra (queste ultime due nei Pirenei) toccando cinque Paesi. Ospiti e spettatori hanno sfidato temperature ampiamente sotto lo zero sul lago ghiacciato di St. Moritz e sono stati premiati con un fine settimana ricco di emozioni tra le quali esperienze di guida sulla neve e partite di polo ad alta concentrazione di adrenalina. Il Team Badrutt's Palace ha battuto in una finale mozzafiato il Team Maserati con il punteggio di 7 a 3 aggiudicandosi così la Snow Polo World Cup St. Moritz. Tra le personalità di spicco presenti la stella del polo inglese Malcolm Borwick e il campione del mondo di slalom Giorgio Rocca.



La presenza di Maserati all'interno del St. Moritz Polo Village è stata una delle principali attrazioni del weekend sportivo, grazie anche alla presentazione della Levante Vulcano, assieme alla possibilità di provare la gamma MY19 con trazione integrale Q4 su percorsi di montagna, in totale sicurezza grazie all'esperienza dei piloti professionisti della Master Maserati Driving Academy e sul circuito ghiacciato di Samedan, per i clienti che si sono iscritti alla Maserati Snow & Ice Experience. Il Tridente resta al centro dell'ammirazione dei visitatori di St. Moritz grazie alla presenza dello showroom Maserati - situato nella centralissima via Maestra - che offre una esclusiva full immersion nel passato e nel presente di questo iconico marchio.